流氓阿德為金門縣金沙鎮人，以金門人吃苦耐勞，不被命運打敗的硬頸骨氣為靈感創作原鄉歌曲「我心所向的所在」（圖／金門縣政府提供）

繼日前在臉書開箱由金門縣政府社會處所製作的「落番之後」微電影後，金門縣長楊鎮浯今(26)日又在臉書分享這首由金門縣政府與台語金曲歌王，同時也是金門在地人流氓阿德所創作的「我心所向的所在」歌曲與MV，不只為金門縣的僑鄉形象注入一股在地的元素外，還能讓更多人瞭解金門人拚搏及刻苦耐勞的精神，以及心繫原鄉金門的情懷。

縣長楊鎮浯表示，縣府非常榮幸可以與同是金門縣金沙鎮人的金曲歌王流氓阿德合作，一起創作這首屬於金門僑鄉的形象主題曲，讓更多人能了解金門歷史人文與僑鄉文化。楊鎮浯也提到，提倡金門僑親愛鄉精神，以及學習當代僑親拚搏經驗，是金門縣政府可以做的事情。

日前金門縣政府社會處所製作的「落番之後」微電影，引領回顧僑親的奮鬥精神，及搭起與新一代旅外僑親之連繫，也鼓勵旅外鄉親可以返回原鄉走走的意願。今日發表的這首為金門僑鄉打造的「我心所向的所在」歌曲及MV，不只歌詞內容深入人心，MV的劇情呈現更讓金門遊子有非常深的感觸。

金曲歌王流氓阿德也說，在金門，有很多的洋樓，那是因為早期金門居民因戰亂而紛紛前去南洋打拼、賺錢，再回到故鄉起大厝、蓋洋樓 ，是光宗耀祖衣錦還鄉的象徵，更是落葉歸根的期盼。金門在外打拼的僑親，我們稱之為落番，但這些人即使身在千里之外，卻永遠心繫故鄉，一代一代，不停的以自身的能力，回饋原鄉，就像是永不斷線的風箏，即使飛再高再遠，情感卻還是和家緊緊相繫。

流氓阿德也提到，非常高興能跟金門縣政府合作，金門人吃苦耐勞，不被命運打敗的硬頸骨氣，像是種在硬邦邦紅泥裡的塗豆，從裂縫裡破土而出，開枝散葉，結出豐盛芬芳的果實－塗豆。歌曲MV中有一個魚尾的片段，包含著對於家鄉無限的思念，期盼藉由這首歌曲與MV，能讓金門的美好及開創打拚的精神，給更多世人看見。

承辦單位社會處長董燊也提到，本次僑鄉微電影及歌曲的製作，目的是希望能宣傳金門僑鄉之名，除彰顯金門人奮鬥及團結之精神，將金門僑鄉無形文化遺產加以傳承發揚，更希望讓新一代金門人能凝聚海內外鄉親感情，以維繫旅外鄉親與原鄉之關係永續發展。