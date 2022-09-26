平常若是在路上看到一同牽手散步的爺爺奶奶，都會忍不住羨慕起平淡而幸福的日常，但卻想像不到當他們要面臨離別時，心中會有多難受。近日就有一名網友在網上分享，今天是她爺爺的告別式，高齡90歲的祂可以沒有病痛的在睡夢中辭世，「算是很有福氣了」。原PO和家人一直忍著不哭，直到最後蓋棺前，聽到奶奶在祂耳邊輕聲說，「牽手走了64年，該放手了，要好好走」，讓一直憋著的眼淚在瞬間潰堤，貼文曝光後，也讓許多網友哭喊，「有洋蔥！」

奶奶最後一句話惹哭所有後輩。（圖／翻攝自Dcard）

一名網友日前以「牽手走了64年，該放手了」為題，在大學生論壇「Dcard」發文，她表示今天是爺爺的告別式，是在睡夢中離世的，「爺爺大概也有預感自己要離開吧，所以想舒舒服服地走」，直到隔天奶奶要叫爺爺起床時，才發現已經沒有呼吸心跳了，但畢竟已年屆高齡，也沒有病痛纏身，「算是很有福氣了」。

在舉辦告別式時，也為了讓爺爺可以安心、沒有牽掛的走，家屬們一直忍著沒有哭，直到最後一刻準備蓋棺時，聽到奶奶在爺爺耳邊輕聲地說，「牽手走了64年，該放手了，要好好走」，溫柔語氣讓所有後輩瞬間淚崩，「只願他們下輩子能再相遇相愛相伴」。

網友們紛紛哭喊有洋蔥。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，立刻惹哭許多網友，「有洋蔥，牽手超過一甲子的感情真令人動容」、「奶奶說的那句話有夠催淚」、「看到照片直接哭出來了，爺爺跟奶奶一定很相愛」、「老人家這樣離開真的是很有福氣」、「我爺爺過世的時候，我奶奶也是默默叫我爺爺的小名，然後說來世有機會還要再做夫妻，當下真的破防了」、「看到那句直接淚崩，這種情感難能可貴」。