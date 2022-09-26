豐達科(3004)受惠解封後航太需求續增溫，加上軍工股題材，外資連3日買超，周一股價逆勢上揚收紅，雖然5日線得而復失，但仍穩居數月以來的高檔水位。

時序逼近中共二十大即將登場，台海地緣政治風險議題持續引發關注，對軍事工業概念股形成氛圍題材挹注。而法人也看好，隨著各國逐步解封，帶動波音、空巴等新機交付量提升，將同帶動豐達科(3004)航太扣件出貨，營收及獲利可望持續轉佳。

豐達科因疫情過後航運量逐步回溫，助力營運好轉，扣件外銷接單暢旺，上半年每股盈餘0.5元，優於去年虧損狀態。

受惠客戶需求續增，豐達科8月營收2.09億元，月增15.38%、年增76.67%，創下2020年4月的2年5個月以來單月新高；前8月營收13.12億元，年增51.09%，也寫下僅次於2019、2018年的歷史第三高。

展望後市，豐達科看好持續配合客戶開發新品，法人也樂觀，公司下半年營運逐步回升，今年度營收可望大躍進，獲利也有望擺脫虧損。