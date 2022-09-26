2022年「BE HEROES足球菁英學院」25日在彰化體育場完成3天訓練營，發起人「台灣一哥」陳柏良雖因對岸職足賽季無法到場，但他透過電話與總教練陳毅維討論，把這次訓練重點放在第一腳控球的細節上，因為這是陳柏良自己看了青年隊的比賽轉播，覺得需要加強的地方。

「跟柏良通電話，他有看U層級的比賽轉播，覺得我們球員在做換邊球的時候，包括接球時身體面對方向等細節，還有不足之處，希望可以透過訓練改進，盡可能讓他們跟上國際的腳步。」陳毅維說，在教練團提醒之下，球員在第一腳控球的細節掌握愈做愈好，有了明顯的進步。

前國腳李盟乾（左二）親自示範受壓迫時的控球要點。（李弘斌攝）

BH足球菁英學院這次由前國腳陳毅維、李盟乾、前國門呂昆錡與企甲台中Futuro助理教練莊明諺組成教練團，球員時代就以解讀比賽見長的李盟乾，在搶球訓練中親自示範解說，當面對壓迫拚搶的時候，第一腳控球就要拉開身體面對的方向，「如果你接球時只會面對傳球者，對手壓上來你怎麼換邊？只能回傳被逼得更緊。」並傳授如何透過正確的控球與觀察，找到安全的傳球路線完成換邊，拆解對手小範圍拚搶的實用技巧。

「台灣布馮」呂昆錡負責指導守門員，也特別著重身體面向的細節，比如提醒出擊撲救時，迎向射門方向的腳也要往斜前方踩出去，否則即使碰到了球，改變方向仍有可能滾入球門，他也親自用地板動作示範。

守門員教練呂昆錡示範撲救射門要注意的小細節。（李弘斌攝）

BH足球菁英學院進入第6年，今年邀請上學年度高中足球聯賽男子組前4強惠文高中、北門高中、宜蘭高中與中山工商，以及陳柏良母校中正高工等青年好手齊聚彰化。不同的是，往年均邀請40名好手，今年陳柏良希望小班制可以學得更深入，訓練上更像代表隊的規模，把人數減少到26人，甫獲青年盃冠軍的宜蘭高中即有6人受邀。

展逸國際企業董事長張憲銘表示，從2017年因陳柏良發想而開辦的BH足球菁英學院，一轉眼已經舉辦6屆，結合陳柏良的足球公益信託，2018年底也辦了高中足球邀請賽，2019年賽事還請到來自土耳其、香港的球隊，只可惜過去兩年多因為疫情等因素，無法進一步擴大成果，但仍計畫今年底舉辦公益足球賽，也盼明年各項活動都能重新步上軌道。