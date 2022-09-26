黑色休旅車慘遭滅頂，所幸駕駛機警逃出、場面驚險萬分。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

車輛行駛於溪床時搖搖晃晃，數度被急流沖走，驚心動魄、讓現場目擊者倒抽一口氣。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

車主們請2台怪手協助返回溪床，由怪手開路讓他們陸續開車渡溪上岸。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區附近的清水溪暴漲，導致24日晚上在溪床旁紮營的27輛車66人受困；昨經消防人員出動2台怪手作業載運，於晚間6時許將受困遊客全數安全脫困；今車主返回現場駛離受困車輛，因溪水湍急，其中1輛橫渡時遭滅頂，所幸車主機警逃出、險象環生，27輛車已於下午5時許，渡溪上岸。

大同鄉清水地熱園區對岸沙洲，2處共27台車、66人在清水溪床旁紮營，因24日晚間持續降下豪大雨，溪水暴漲把人車全都困住，其中在較下游的10車23人，搜救人員昨日下午1時許，協助徒步上岸，全數安全撤離。

另一處受困17車43人試圖往高處撤離，其中1輛紅色休旅車停放溪床邊，遭湍急溪流沖走至溪床中央，所幸沒有人在車上；警消昨中午12時，使用怪手以接駁方式把民眾救出，2台怪手來回載運7趟，於晚間6時22分，34位大人、9位小孩全數安全過溪上岸，27輛車則停留原地。

今大同鄉山區雖雨勢稍緩，但清水溪水流還是非常湍急，車主們請2台怪手協助返回溪床，由怪手開路讓他們陸續開車渡溪上岸，其中1輛慘遭滅頂，所幸駕駛機警逃出、場面驚險萬分，其於車輛行駛於溪床時搖搖晃晃，數度被急流沖走，驚心動魄、讓現場目擊者倒抽一口氣。

昨日被溪水沖走、卡在河床中的紅色休旅車，及今遭滅頂的黑色休旅車，皆由怪手吊掛上岸；2輛怪手今上午9時許開動，耗費近一天的時間，分批協助27輛車於下午5時許，全數安全渡溪上岸。