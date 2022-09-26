台股今日下跌340點，一舉跌破國安基金委員會決議進場日收盤價13950.62點，遭外界質疑「無效護盤」？國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，其他部會也會有相對應的動作，國安基金也會與其合作、穩定股市。

阮清華表示，由於美國升息、縮表，終端需求趨緩，加上美元強勢、非美元趨貶，資金難免會移動，尤其新興市場更是明顯，例如韓國等比台灣還要慘，美股本身如那斯達克、費半等，也都跌幅頗深，但現在尚未結束，因為美國還會繼續升息，也是美股跌不停的原因。

不過就台股而言，阮清華認為台股基本面還不錯，不論是投資、進出口、消費上等，以及上市櫃營收也都是創新高，台股殖利率全球第一、本益比也僅10倍多。

阮清華指出，國安基金盡全力維持股市穩定，密切關注國際的、國內的政經情勢，並且採取必要、妥適處理，其他部會互相合作採取必要措施穩定股市。

股市終究反映基本面，不論怎麼漲、跌，終究也是回到基本面，雖然近期各預測機構有微調，但台灣經濟成長率預估仍超過3％，目前台股下跌純粹反映美國升息的措施，國安基金會密切關注。

阮清華呼籲，投資人盡量理性，再怎麼不好也有好的市況，總是有獲利的股票，不會全面不好，美元部位多的都會獲利、外銷也會有獲利，投資人應該妥適安排。