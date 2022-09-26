前立委顏寬恒介紹競總內的「轉動台中」輪盤，以九大政績搭配色塊營造互動趣味，邀民眾來轉轉看。(盧秀燕競總提供)

市議員陳政顯說，盧秀燕競總內的大會議室牆面放著29區有感政績明信片，凸顯區區升級。(盧秀燕競總提供)

市議員吳瓊華表示，哺乳室配備齊全，包含安撫玩偶、尿布台與洗手台，方便爸爸媽媽就近照顧嬰幼兒。(盧秀燕競總提供)

台中市長盧秀燕的競選總部26日熱鬧開箱，粉紅色外觀傳達盧秀燕「媽媽市長」的暖心，內部除規畫有「轉動台中」的政績輪盤設計、呈現大台中的點陣地圖外，還有一般競總罕見的哺乳室，希望讓挺燕的媽媽們帶著孩子到競總打卡、了解市政。

在立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正7位競選總幹事帶領下，揭開盧秀燕競選總部的神秘面紗。

位在大里區國光路旁的盧秀燕競總，原本是間餐廳，經全面改造後，外觀以粉紅色包裹，讓人聯想溫柔、安撫、無壓力的暖心守護力量，已被志工媽媽暱稱為「燕子總部」。楊瓊瓔表示，粉紅色是如同媽媽的溫暖、守護的顏色，盧秀燕競總跳脫傳統的競總設計概念，沒有盧秀燕的照片，成為台中街頭醒目的建築。

走進總部內，率先看到左側牆面上的「轉動台中」，以九大政績搭配色塊營造互動趣味，顏寬恒介紹，盧秀燕的九大政績包含空汙治理 、長照常青 、幼托福利、交通便捷 、運動酷市 、防疫有成 、重大建設 、經濟振興 及助力青年，轉動輪盤再對照色塊板，可以從九個面向看到台中市建設硬實力與城市軟實力全面升級。

陳政顯表示，「燕子總部」內規畫有1間大型會議室，會議室牆面是大型的台中市點陣地圖，一旁牆上放著29區有感政績明信片，凸顯區區升級，代表秀燕市長重視台中市整體提升發展，29區處處有台中市府努力的政績。

此外，哺乳室的設計在競選總部較為罕見，吳瓊華說，哺乳室配備齊全，包含安撫玩偶、尿布台與洗手台，方便爸爸媽媽就近照顧嬰幼兒，凸顯盧秀燕是最貼心的媽媽市長。黃建豪則說，目前競總以正式進駐啟用，邀市民來燕子總部拍照打卡。