台南市無黨籍副議長林炳利26日因宿疾惡化病逝住家，其餘選將勢必強攻林炳利的中州寮票倉，台南市議員第6選區選情生變，同時牽動正、副議長選情，中州寮保安宮主委邱昭勝臨危授命接替參選，強打悲情牌要延續林的政治路。

林炳利連任6屆台南市議員，在台南政治圈20多年，選舉票倉以安南區中洲寮為主，當地對林的支持度穩固，每次選舉，林在和順地區5個里中，至少拿下6000多票。

林炳利近年健康狀況不佳，適逢選舉年，今年初不少其他選將等著分食中洲寮票倉，林評估選情，最後決定推舉中洲寮保安宮主委邱昭勝接替競選。

台南市議員第6選區2018年選出6席議員，民進黨籍占3席、無黨籍占2席、國民黨占1席，其中2名議員郭信良、林炳利當選正、副議長，今年共14人參選搶6席，其中民進黨推出3人、國民黨推出2人，新人輩出參選爆炸，選戰空前激烈。

藍綠陣營在安南區不約而同推出新人參選，民進黨推出蔡麗青，國民黨推出童小芸，在當地都無基本盤，2人為爭取選民認同，半年來努力造勢來勢洶洶，搶進安南區「前8強」，營造最後8搶6的局面。

安南區選局牽動台南市正、副議長選情，距年底九合一選舉投票只剩60多天，林男突然病逝，各方虎視眈眈瞄準中洲寮票倉，當地選民過去十分團結，邱昭勝以繼承林的遺志為名，打出悲情牌固守大本營，是否能成功延續林炳利的政治路，2個多月後便可分曉。