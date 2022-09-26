為推廣專業知識，資誠（PwC）聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏對《大競合2.0－產業控股從做大、做強到共好、共贏》以及《合組式產業控股籌組指南》兩本專書進行導讀並參與焦點座談，從專業顧問的角度，解析產業控股對台灣產業之策略效益。

《大競合2.0》是以產業控股的理論與大聯大投資控股的推動「合組式產業控股」的17年經驗為主軸，探討合組式產業控股透過競合架構建立產業生態系的成功因素，並延伸出佳世達大艦隊策略、富采控股等其他產業控股類型之案例。

另《合組式產業控股籌組指南》則是從專業顧問的諮詢方法出發，協助企業循序漸進從股東利益、評估合作夥伴等面向踏上合組產控的實務。

行政院副院長沈榮津致詞時指出，台灣中小企業雖有許多實力堅強的隱形冠軍，卻經常面臨資源缺乏、個股成交量小等困境，書中實例分享可為企業參考，未來強化台灣在全球供應鏈之關鍵地位與競爭力，政府也會掌握這樣的契機，提高國外對台灣投資的吸引力。

台灣產業控股協會理事長、大聯大投資控股股份有公司董事長黃偉祥致詞時則表示，產業控股扎根於「相信」的力量，企業家啟動變革的決心，是合組產業控股持續發揮正向效益的關鍵。

周建宏指出，根據資誠《2022台灣企業領袖調查報告》顯示，地緣政治與疫後新常態對台灣企業全球佈局與供應鏈的衝擊甚鉅，產業走向生態系競爭的態勢明顯，保持靈活的策略敏捷性並建立信任，已是當代成功企業不可少的基本素質。

產業控股做為換股共組控股公司的架構，周建宏認為是介於傳統的吸收式併購與聯盟合作的折衷方案，對於集結中小企業的資源規模、創造管理綜效可產生正面的助益。而從大聯大2005年以來的財務數據來看，不論是營業額或淨利，每隔幾年就有翻倍的成長，成長力道印證產業控股管理架構的策略價值。

周建宏認為，企業經營不能只看短期利益，需要從更長遠的願景驅動策略進行布局，大聯大的崛起背景是幾位企業創辦人心中對產業的強烈危機感，透過併購策略的創新，大聯大透過前端分、後端合的管理策略，保持中小企業的戰力、強化公司治理進而追求共好成長。