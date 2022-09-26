KPMG安侯建業23日舉辦2022年KPMG第三季讀書會，針對疫後稅務發展趨勢、台灣企業資安曝險及缺工海嘯等議題討論。

為減少群聚感染或配合各國隔離政策，多數企業暫停外派或允許員工遠端工作。但遠端工作收入要在台申報所得稅與否則攸關個人稅務居民身分。

依財政部2012年函釋（台財稅字第10104610410號令）規定，國人涉及三種情況將列為台灣稅籍，包括在台灣無戶籍但居住滿183天、有戶籍且居住滿31天、有戶籍在台居住未達31天但經濟重心在我國，皆會被視為我國稅籍，5月需申報綜所稅。

外籍人士則分為兩種，若在台居住滿183天屬於我國稅籍、應申報繳稅；但如果是在台居住未滿183天、非台灣稅籍，在台灣所得一律採扣繳機制，不用申報。

KPMG安侯建業稅務投資部副總經理張維欣表示，企業允許員工遠端工作要考慮個人是否構成稅務居民，也需檢視該所得是否為境內來源所得，而非僅以員工所在地或給付人為外國公司做判斷。

KPMG安侯建業稅務投資部副總經理強詩涵則表示，企業在做供應鏈調整時應預先了解CFC、最低稅負制等租稅趨勢，避免租稅問題影響企業權益。

除稅負外，為強化企業資安，金管會去年12月底修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並發布函釋，要求「實收資本額達新台幣100億元以上、前一年底屬台灣50指數成分公司及主要經營電子商務媒介商品或服務上市櫃公司」應在2022年底前指派資訊安全長並設置資訊安全單位（包含資訊安全專責主管及至少2名資訊安全專責人員）。

截自2022年4月底，我國共有113家企業符合資格，截至今年3月底，共有46家已設置完成資安單位。

未來的第二階段，金管會將要求其餘上市櫃公司（約1,367家）除近三年稅前純益連續虧損或近一年度每股淨值低於面額者外，應在2023年底前配置資訊安全主管及資訊安全人員。

KPMG數位安全顧問服務協理李冠樟表示，資安已成為企業必備條件，惟根據2022資安曝顯大調查的結果分析，多數台灣企業輕忽社群媒體所衍生的網路攻擊、資安人員能量均嚴重不足等。

隨人才難覓，KPMG安侯建業顧問部協理王愛玓表示，今年台灣企業積極招募AI、數據分析師、軟韌體工程師、永續發展等職位，而基層勞動力需求量也大幅提升，建議企業強化HR「選、訓、用、留+工具」。