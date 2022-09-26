面臨少子化的缺工壓力，中華(2204)不忘運用汽車本業核心職能，長期與台北城市科技大學產學合作，先後邀請羅東高工、嘉義高工、台北協和祐德高中及台東專科學校等學子參與「候鳥車輛維修巡迴服務」，提供技職學子完整的實習訓練，藉此培育汽車人才，銜接企業缺工缺口。

根據行政院主計總處統計2021年台灣總缺工人數高達24.8萬人，其中，行業別以製造業11.9萬人最多。產學合作銜接企業缺工缺口，中華提供技職學子完整的實習訓練。

中華長期投入資源提供全台偏鄉部落「移動服務」，透過「偏鄉維修」及「運輸共乘」改善偏鄉交通不便的現況。2022年「候鳥車輛維修巡迴服務」公益場前進「噗噗共乘」服務場域，首站於新竹尖石泰崗部落進行維修，除延續原有「台灣普利司通輪胎回廠買一送一」、「湯淺電池回廠5折」、「行快雨刷免費更換」、「台灣中油機油免費更換」、「實用機油濾芯免費更換」、「5萬公里回廠免費更換NGK火星塞」及「回廠免費贈送橙的電子TPMS」(限量3組)等維修好康，再加入「三千電器免費更換氣嘴蓋」貼心服務，以完善的檢修服務，共同守護偏鄉車主行的安全。

中華三菱以綿細的經銷服務體系提供車主WELCOME HOME的頂級服務，除了全台121家服務廠，每年主動舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」前進原民部落，以行動維修站的方式提供偏鄉車主更全面的保障。在回廠服務上，中華三菱建置Car Life車主APP完整記載車輛維修紀錄，方便車主隨時查詢，而每台透過「候鳥車輛維修巡迴服務」檢修的車輛，資料也會同步上傳至Car Life車主APP，讓保養資訊不漏接。