今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為旗下助理，在直播中總是站在連千毅身後，火辣F級身材和精緻臉蛋令她成為直播最吸睛的存在，因曾教日文被粉絲封「日文女神」；近日她和爆紅歌手巴大雄合體直播，曖昧的發言讓網友都暴動。

原住民歌手巴大雄日前推出單曲《可不可以放進去一下下就好》，有趣的歌詞加上質樸的MV令他迅速在網路上爆紅，鐵肺天后A-Lin還客串女主角，超過200萬點閱率和超高討論度被網友譽為2022年神曲。 近日他與直播主連千毅合體直播，開場就演唱熱門神曲《可不可以放進去一下下就好》吸引觀眾，觀看人數瞬間飆到9千人，連千毅還開玩笑說要找吳宗憲、陳漢典都以巴大雄的髮型組披頭四出道。

長瀨昆妮比出MV中的手勢。（圖／蘭庭精品）

結束直播後長瀨昆妮與巴大雄合照，深V的洋裝造型露出傲人雪乳，身邊的巴大雄穿著MV中的螢光粉POLO衫比出特色手勢，笑容有些靦腆，長瀨昆妮開歌曲玩笑甜喊：「可不可以放進去一下下就好？」，讓許多粉絲在留言區開黃腔：「確定可以放嗎？」、「放進去多少？」其他人也留言讚兩人合體「長腿深溝我滴乖乖這誰受得了啊」、「有體驗到原住民的搞笑功力嗎」、「妮妮老師說可以放會引起暴動～」、「放進去妮的心一下下」，有網友特意截圖長瀨昆妮比歌曲手勢大讚「可愛的瞬間」。