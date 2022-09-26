OKmart 29日起推大杯「莊園級美式／拿鐵」或大杯「濃厚系莊園級美式／拿鐵」同品項買2送2。（OKmart提供）

萊爾富限時1天於Hi-Life VIP APP整買零取推出特濃美式咖啡5杯169元。（萊爾富提供）

7-11首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，嘗鮮價120元。（7-11提供）

不少人習慣上班前來杯咖啡喚醒早晨，恰逢10月1日國際咖啡日將至，看準本土市場800億黑金商機，且民眾越來越傾向點購大杯或特大杯喝過癮，口感含花果香更得人心，超商紛推香甜餘韻品項，加碼大容量買2送2、搭點心銅板價等，預期秋冬咖啡沖泡飲銷售較春夏成長近2倍。

全家搭上消費趨勢，Let's Café自今年3月起推新款單品咖啡，採用宏都拉斯高地小農的咖啡豆，具葡萄柚澄淨果香，於全家會員APP隨買跨店取可購買限定大杯單品美式組或拿鐵組，10杯下殺69折還附仙德曼保溫杯；另10月4日前購買Let's Café相關商品任1件可集1章，集滿指定章數可加價或免費換Let's Café好禮，包含濾掛咖啡、不鏽鋼杯等。

OKmart持續改良咖啡豆，帶動現煮咖啡業績成長3成之多，好比莊園級拿鐵豆以五大產地混搭香醇滋味，當中印度的咖啡豆以口感溫和、酸度低且具濃郁香料香氣著稱，品一口可感受尾韻芬芳，29日至10月1日買大杯「莊園級美式／拿鐵」或大杯「濃厚系莊園級美式／拿鐵」享同品項買2送2，10月11日前買岩島成-咖啡墨西哥麵包搭中杯莊園級拿鐵，享59元組合優惠。

萊爾富透過內部資料發現，會員APP內的「整買零取」中現煮咖啡是回購率最高類別，順應國際咖啡日推一日限時優惠，10月1日當天在APP內「整買零取」買Hi Café 大杯特濃美式咖啡5杯169元優惠，下殺6.1折；喝咖啡少不得點心相伴，10月18日前買39元杯子蛋糕與18元學童麵包指定系列享同價格第二件半價。

7-11近期強打精品咖啡，此次首推「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，只賣到10月18日，標榜咖啡帶茉莉花香、桃子及葡萄果香，嘗鮮價120元；另28日至10月2日買CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡同品項、同價位第二杯10元。