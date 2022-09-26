跟在羅姓男子後方騎士上前關心並報案。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

羅姓男子的機車遭撞飛掉進水溝裡，機車零件四散。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

朱姓男子駕駛的黑色轎車，左側車頭嚴重損毀。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

機車騎士25日從台中市太平區往南投縣國姓鄉，於投136線52.2公里處過彎道時，突然遭對向跨越雙黃線轎車撞飛，其機車撞山壁後掉進水溝，現場機車零件四散，他則是往前翻滾倒臥路邊，左小腿骨折送醫。目擊者將行車紀錄影片po網，網友痛斥：「這算殺人！什麼廢物開法。」

警方調查，機車騎士羅姓男子（21歲）意識清楚，送醫發現其左小腿骨折，所幸經救治已經沒有生命危險；而駕駛轎車的朱姓男子（33歲）僅受驚嚇、毫髮無傷，兩人經檢測沒有酒駕，呼氣酒測值均為每公升0毫升，事故原因仍待進一步調查釐清。

目擊者指出，本月25日下午3時許，他騎機車跟在羅姓男子後方， 行經投136線52.2公里處過彎道時，對向一輛黑色轎車過彎跨時越雙黃線與羅姓男子騎乘的機車碰撞，機車彈飛撞山壁後掉進水溝，羅男則往前翻滾倒臥路邊，他嚇得趕緊下車關心並報案。

警消表示，羅姓男子的左小腿有嚴重撕裂傷及骨折狀況，經送醫救治沒有生命危險。山區道路狹窄多彎道，呼籲用路人勿任意跨越雙黃線、減速慢行，以免發生危險。