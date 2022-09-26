東海大學外文系110年度畢業生，有12位考上英國愛丁堡大學、美國紐約大學、澳洲墨爾本大學、台大、清大、政大、師大等國內外名校研究所，有8位學生通過教師資格考試，為使學生在全球化環境中更具競爭力，東海外文系也開設德、法、西班牙語等3種歐洲語言，並由該國學者負責主持，讓學生畢業後在職場佔有一席之地。

外文系主任劉美惠表示，東海外文系未來發展規畫以提升學生競爭力為主要目標，除了堅持優良傳統營造小班制全英語授課環境，深化學生的語言運用能力，也持續強化教學師資，目前系上有21位專任教師，其中外籍教師有9位，外籍師資比率超過42％，而本國籍教師也都是英、美、澳等歸國學者。

另外開設熱門的韓語、日語等東方語言學類，及越南語、馬來語、印尼語等亞洲語言的學分學程和微學分課程。劉美惠說，為了提升就業競爭力，針對想增強口筆譯專業技能的學生，提供「口筆譯學分學程」，並開設語言學、英語教學及華語教學課程，幫助有興趣進入中小學教書的學生，提前準備教師資格考試。

今年，東海外文系拚競爭力展現在學生的學習成就上，12位學生考取國內外名校研究所，包括英國愛丁堡大學、美國紐約大學、澳洲墨爾本大學、台大、清大、政大、師大等校，並有8位學生通過教師資格考試，成績亮眼。

劉美惠指出，東海外文系透過扎實英語語言訓練、文學賞析、第二外語學習，讓學生擁有流暢的英語技能，加上海外姊妹校短期研習和長期交換的機會多，且有勵學獎學金補助學生赴劍橋大學暑期研習等優勢，幫助學生拓展國際視野，並在跨領域的學習過程中得心應手。