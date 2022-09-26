台中市南區永興、永和、工學里3個里，人口數眾多卻仍無活動中心，國民黨台中市議員羅廷瑋接獲3里長陳情，盤查里內閒置空間，終於選中永興里守望相助隊部所在地，作為3里聯合活動中心，因為國有財產署土地，經立委江啟臣協助促成，預計今年底動工，2023年底前完工。

里民活動中心可舉行活動、聯誼，有些行政區幾乎「一里一活動中心」，但台中市南區永興、永和和工學等3個里，長久以來卻無活動中心，地方反映盼擁有公共活動空間，經市府籌編經費4000萬元，興建1座里活動中心，目前為建築執照審查期，將拆除地上物，年底前發包動工。

市議員羅廷瑋表示，自己從小在南區長大曾擔任過工學里里長，深知民眾沒有活動中心之苦，便請求江啟程立委服務處協助爭取無償撥用，經1年協調和行政流程，終於完成撥用，未來里民活動中心可讓社區更活絡，兼具照顧關懷功能，造福在地鄉親。

南區區長陳佩玉指出，3里活動中心興建基地於民國45年編定為乙種工業區，之前為閒置國有地，921地震後，地方善心人士籌資搭設鐵皮屋，暫時由南區永興里守望相助隊使用，這次活化國有土地、推進地方建設，再利用活化，為地方發展及社區營造開創新局面。

南區區公所指出，3里活動中心將興建地上4層建築物，各樓層預計規畫活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所，未來提供3里辦公處及社區發展協會開設各項課程，並可作為關懷據點、讀經班、才藝班、投開票所等，營造健康友善的活動空間。