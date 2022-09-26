類風濕性關節炎早期須透過合併患者症狀、關節檢查、X射線及血液檢查等診斷結果，卻因判斷分數無法達標而影響醫師開立健保藥物。中國醫藥大學教授蔡嘉哲研究團隊，開發「精準類風濕性關節炎之診斷套組」新穎性生物標誌物，針對疾病治療反應，提升檢測敏感度及評估，為類風濕性關節炎診斷另診斷工具。

中國醫藥大學指出，蔡嘉哲與彭心儀博士後研究員開發「精準類風濕性關節炎之診斷套組」，適用於所有關節炎病人，利用酵素連結免疫吸附分析法（ELISA），定量檢測人類血清與經EDTA 或肝素處理後血漿中BR1自體抗體，BR1抗體測試可作為類風濕性關節炎之診斷輔助工具，其分析結果應同時搭配其他臨床資訊。

中國醫藥大學表示，關節炎為一個常見且非單一的疾病，常伴隨多種形態，患者在關節處感受疼痛、腫脹及僵硬，且疾病發生率女性是高於男性；在美國及大陸逾5千萬及1億人口分布，每年罹患人數攀升，而類風濕性關節炎為慢性發炎且具破壞性自體免疫疾病，影響人口為0.5至1％，迄今無單一測試可以用來診斷。

蔡嘉哲表示，開發IgG anti-BR1 ELISA的檢測陽性率皆高於RF及ACPA的檢測套組Roche、Inova及IBL，此結果顯示BR1的檢測可提升臨床檢測陽性率，並且針對RF及ACPA皆為陰性的病患能再篩檢出一半以上，提升類風濕性關節炎的診斷，甫獲科技部「2022未來科技獎」有潛力成為第3個類風濕性關節炎輔助診斷工具。