高雄近期停電頻繁，引發不少民怨。未料，今（26）日傍晚5時9分，楠梓變電所第23饋線跳脫，造成楠梓區建楠路、楠梓街、興楠橫巷等一帶共1542戶停電，目前已發現事故點，稍早5時42分全數復電。
據了解，9月以來，高雄至少發生8起停電，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電，13日晚間前鎮區120盞路燈不亮，17日三民區7029戶停電，20日前金區1121戶停電，24日鳳山區3494戶停電及昨天三民區1483戶停電，加上今天楠梓區1542戶，也令網友超級傻眼。
高雄近期停電頻繁，引發不少民怨。未料，今（26）日傍晚5時9分，楠梓變電所第23饋線跳脫，造成楠梓區建楠路、楠梓街、興楠橫巷等一帶共1542戶停電，目前已發現事故點，稍早5時42分全數復電。
據了解，9月以來，高雄至少發生8起停電，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電，13日晚間前鎮區120盞路燈不亮，17日三民區7029戶停電，20日前金區1121戶停電，24日鳳山區3494戶停電及昨天三民區1483戶停電，加上今天楠梓區1542戶，也令網友超級傻眼。
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