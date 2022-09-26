新竹縣電競嘉年華和全國高校盃電競錦標賽，10月1、2日將在新竹縣體育館展開，現場有電競賽車等闖關等活動。（羅浚濱攝）

新竹縣首度舉辦電競嘉年華暨科學市集「箐Power玩起來」及全國電競錦標賽，26日由副縣長陳見賢、清大跨領域科學教育中心教授戴明鳳及中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮進行啟動儀式，宣告10月1日、2日在新竹縣體育館登場。

縣長楊文科希望透過電競遊戲體驗及高校盃電競錦標賽，培養更多像竹縣電競好手曾浩鈞等台灣之光，到國外投入職業賽季，也期待民眾來竹縣體育館，在嘉年華活動上玩起來。

陳見賢表示，縣府主辦的電競嘉年華暨科學市集，結合中華民國電競協會、清大、東泰高中及電競電玩相關產業廠商，鏈結官、產、學三方力量，共推竹縣電子競技運動新時代。

活動有11家知名品牌共同策展「電競遊戲體驗」，打造趣味科普城市，將科學融入生活的20攤「科學市集」，在為期2天活動中，全國高校盃電競錦標賽將在現場以大螢幕轉播複賽及決賽即時賽況。

在縣府大廳的宣傳場地，搶先曝光活動展品及體驗內容，有青年喜愛的賽車組、VR眼鏡及86吋螢幕，還有許多如電腦主機、手機、手寫螢幕等展品，將闖關等方式串連科學市集，用遊戲引領大小朋友學習，用體驗啟發對電競及科學的好奇心

教育局長楊郡慈表示，在體育館將規畫闖關遊戲，串連「電競遊戲體驗」和「科學市集」兩大元素，民眾只要在電競及科學體驗完成後蒐集指定印章，即可兌換限量紀念品及抽獎券，每日活動結束前將抽出價值6萬元以上好禮！

現場還有文創手作攤位及胖卡美食，讓民眾在美味中愛上電競、科學及文創，詳情請上新竹縣政府教育局官方臉書粉絲專頁查詢。