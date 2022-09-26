吳宗憲分享4小孩照片，神秘的小女兒（左2）也跟著曝光。（摘自臉書、IG）

今（26日）是吳宗憲的60歲生日，大女兒吳姍儒（Sandy）先是在中午感性發文，「愛你，祝福你越來越喜歡自己」，吳宗憲也在傍晚在社群首度公開4個小孩的正面照，「你們都長大了！爸爸也突然間覺得我有一點年紀了，爸爸愛你們，我是你們在地球上認識最久的人！」

吳姍儒在今中午po出她與吳宗憲的合照，寫道「爸，60大壽，生日快樂。一張照片總結你、我、和我們的關係：①我這小明星後面總是有你大跟班②永遠活潑愛唱歌吵得要命（結果我也是歪歪）③長大的我其實背對你都在翻白眼（？）」，她更是感性說：「這幾年，我們都送你時間和卡片。陪你吃飯、打高爾夫（小妹啦）、陪你聊聊天、畫小卡片送你（也是小妹啦）⋯其實也就是日常吧？祝福你越來越喜歡自己，也喜歡身邊的人，除了健康平安，也祝福你擁有如一片綠草地那樣⋯怡人美景的心情。」

吳宗憲也留言說，「哇親愛的寶貝爸爸最愛你們，人生就是這樣子，60歲的生日的現在，我一樣在出外景，一路上得到很多祝福！這也是我努力往前走的唯一的動力，生命就是這麼可愛，有你們真好，如果沒有這些日常生活，我又怎麼會有感於春夏秋冬⋯⋯你們就像爸爸的空氣一樣；所以；雖然不一定知道你們在哪裡？但卻無時無刻一定要用力地呼一口⋯⋯爸爸最愛你喲！」

正在騎重機環島旅行的吳宗憲，稍早也在臉書發文，並首度公開4個小孩的正面照，曝光一向神秘的小女兒，「哇這是哪一年在馬來西亞對不對？你們都長大了！爸爸也突然間覺得我有一點年紀了⋯⋯看到你們六個人合照⋯哈哈兩個孕婦！爸爸愛你們，我是你們在地球上認識最久的人！現在從台北騎重機一路已經到了墾丁，現在要在台灣尾打一個勾，準備要到台東去了！現在的我只好承認了！沒錯；我就是你們的Iron man⋯⋯爸爸愛你們喔！」