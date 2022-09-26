本性難移？資深媒體人周玉蔻攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，指涉其父蔣孝嚴曾與前中國小姐開房間，今(26日)更在北檢前與國民黨台北市議員王鴻薇對罵。王鴻薇在《新聞大白話》節目談及往事，說周玉蔻曾加入台聯、國民黨都被開除，被媒體請走也經常飆罵像恐怖情人，再這樣失控下去，恐怕連目前合作的民視若不再重用她，恐怕都要被周玉蔻說成是紅媒。

王鴻薇表示，台北市是英系最後的一個堡壘，就讓周玉蔻繼續這樣鬧嘛，雖然可以看熱鬧，但也覺得很悲哀，台北市長的選舉曾幾何時要搞成這樣。可是孰令至之，今天的結果是陳時中放縱、包庇周玉蔻的後果，「這些惡果，你們自己吞下去吧！」

廣告時間閒聊，王鴻薇提到，他們(綠營)這樣打，反而把高虹安打到一枝獨秀。這時主持人陳文越對周玉蔻以前當過不少媒體人上司感到「好好奇喔！」

「她當時採訪主任，她很紅耶！」王鴻薇提到，「她對我很好，她(以前)對我非常好，所以我(本來)都不要去講她，但(這次)她實在太過分了。」聽到周玉蔻說什麼都是為了民主，就覺得噁心死了，後來報社把周玉蔻調到香港聯合報（陳：被冷凍的感覺），調沒多久她就走了。

王鴻薇指出，周玉蔻很好笑，她去台聯，被台聯開除，那時候在那邊發飆。後來又去國民黨，被國民黨開除，到哪裡最後都被人家趕出去。還有POP Radio最近受不了，也請她走，昨天才聽朱凱翔講，她就在那邊罵，說POP Radio聽老共的話，是紅媒，她就是這樣，每個人要趕她走都很痛苦。

旁邊謝寒冰說：「她曾在POP Radio的一樓大廳裡大罵，那兩年前了。」王鴻薇強調，她就恐怖情人的概念，所以什麼人說想跟周玉蔻合作，都跟他講千萬不要，下場會很慘，「這人不能沾吶！我現在等著民視變中共同路人」，民視還要每天給頻道讓她胡說八道嗎？