台南市1名出身單親弱勢家庭的國中女學生，原本在校功課不錯又有愛心，但今年初好心收留學妹及其男網友，卻引狼入室慘遭設計性侵，導致身心受創自暴自棄，學業也一落千丈。市議員林燕祝今天質詢爆料此事時，批評社會局、教育局處置失當；但2局均強調，獲報第一時間即介入處理，絕無延遲通報，後續還將提供協助。

林燕祝指出，這名受害女學生既有愛心，功課又不錯，雖然成長於單親低收入家庭，但小小年紀就會幫助人。國二時，女學生得知國一學妹被家暴，好心收留對方住到家裡，但今年2月17日凌晨2點多，被害人發現學妹跟25歲的男網友一起，擔心清晨出門工作的母親發現她不在房間，就急著帶學妹及其男網友一起回家，沒想到竟引狼入室，遭學妹及男網友設計被性侵得逞。

林燕祝說，被害人家長向她陳情，指她女兒原本成績不錯，自從出事後，開始自暴自棄，不愛讀書，到學校還常常躲在廁所痛哭。家長半年後才因女兒的閨密爆料得知此事，立即於9月5日告知學校，校方再通報社會局。

林燕祝痛批，當事人是單親低收家庭，但社會局居然要家長自行帶女兒就醫驗傷，導致家長處處碰壁；她要求國中小學童發生類似不幸事件時，一律要列入性平專案，讓受害的孩子能全程接受愛心輔導。

市府社會局回應指出，此案於9月5日接獲通報後，第一時間即指派社工調查與關懷，除評估被害人的身心狀況，也陪同報案、偵訊，並聯繫學校輔導人員啟動校園輔導機制，目前全案已完成筆錄並進入司法程序；未來社會局還將持續與各單位合作，針對遭遇不幸的被害人，提供專業服務及諮商輔導。

教育局也說，校方於知悉後，即進行校安及社政通報，沒有延遲通報，並召開性平會，討論學生輔導關懷議題，還安排專任輔導教師進行二級輔導，更請社會局家防中心社工介入協助，陪同家屬到警局報案，以及向教育局輔諮中心申請三級輔導轉介，後續將持續追蹤受害學生身心狀況，協助穩定就學。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980