周興哲（左）在米蘭時裝周活動上與安海瑟薇相見歡。（MONCLER提供）

周興哲（右）在米蘭時裝周活動上與那英相見歡。（MONCLER提供）

周興哲（Eric）25日現身米蘭時裝週，受邀參加精品Moncler的70週年大秀，於千年歷史的米蘭大教堂外共享晚宴時，他驚喜巧遇偶像安海瑟薇，以及華語天后那英、韓星李聖經，周興哲在品牌精心安排下，與藝人女士們合影留念，歡笑聲不斷。

周興哲首度躋身世界4大時裝盛典，此行參與米蘭時裝週，看到充滿歷史文化城區，以及融合時尚的櫥窗店鋪，讓剛結束新加坡「Odyssey旅程」巡演及泰國粉絲見面會的他，立刻拋開時差與長途班機的疲累，一早就到市集旁的咖啡廳品嚐露天早餐。

此行最令他開心的，莫過於在米蘭時裝週活動上遇見偶像安海瑟薇，她不僅親切地跟Eric聊天，還誇讚他身上穿的外套很好看，而周興哲也不吝分享自己很愛她的電影。此外，那英當天抵達晚宴時，一見到Eric立刻開心大喊「周興哲」，表示耳聞他已久，時至今日終於第一次見面，那英展現大姊風範，熱情互動之餘不忘對Eric邀歌。

結束米蘭時裝週行程後，周興哲將返台全力準備10月21、22、23日的小巨蛋演唱會，據了解，公司不僅為他邀集金鐘、金馬、金曲三金團隊心打造演唱會造型，且他每一場的安可服裝都不一樣，頗具看點；演唱會購票洽KKTIX或全家便利商店FamiPort。