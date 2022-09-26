南僑董事長陳飛龍（右）及副董事長陳飛鵬（左）。（鄧博仁攝）

食品大廠南僑發布公告，副董事長陳飛鵬於23日晚間辭世，享壽80歲。

陳飛鵬哥哥為現任南僑董事長陳飛龍，以水晶肥皂聞名的南僑集團由其父親陳其志所創立，兩人接棒後，積極開拓事業版圖，打造出橫跨化學工業、食品業、餐飲業的大型企業。

東吳大學經濟系畢業的陳飛鵬曾自述南僑草創時期，他在「家庭即工廠」的環境中成長，大三時期利用課餘時間進入家中企業學習，並到生產力中心參加管理訓練班，提升專業管理能力。

經營企業之餘，陳飛鵬也熱愛籃球運動，曾擔任了籃球教練，一路投入亞洲籃協與職籃，後來還當上青少年籃球世界會的會長。為感念他的投入和贊助體育活動，東吳校友總會舉辦了「飛鵬盃」籃球賽。

陳飛鵬也投身公益活動，曾擔任聯合勸募協會副理事長，為聯合勸募帶入行銷公關作法，讓聯勸的公益事業主動出擊。

他歷任台北市政府市政顧問、台北市經濟發展委員會委員、全國工業總會常務理事、台北市工業會理事長等多項要職，在商業界相當活躍。（編輯：蘇志宗）1110926