國民黨發言人、高雄市左楠區議員參選人白喬茵，日前爆料農委會主委陳吉仲研究報告涉嫌抄襲，26日陳吉仲表示他的研究報告可以接受任何嚴格的檢視標準，至於有人說他的研究報告重複比率22％，這是非常荒謬的說法，連專有名詞、參考文獻都視為重複，希望在探討論文與研究報告相關議題時，要有一定的學術標準，否則絕不會被人民所接受。

陳吉仲26日前往雲林縣西螺果菜市場參加活動時，被問及研究報告遭指控涉嫌抄襲，陳強調，檢驗所有的政府研究報告或學術論文時，在學術界都有一定的遊戲規則與標準，不能自己自創，他的研究報告絕對經得起檢驗，也請大家用同樣標準來檢視所有的研究報告。

至於有人說他的研究報告重複比率達22％，陳吉仲認為很荒謬，例如對方把「農業」這2個字視為重複，把「日本的農林水產省」這樣的專有機關名稱也算重複，政策名稱「全民造林」、參考的文獻也算重複，這已經沒有一定的學術標準，非常荒謬。

陳說，他並沒有要參選，他的工作就是把農業作好，像是到西螺果菜市場，這是最重要的產地批發市場，我們希望透過冷鏈、自動化、機械化，以及所有的經營管理，讓產地價格可以提升，讓農民受益，他不願意花太多時間在所謂的「烏賊戰」上面。

陳指出，對於他個人所有已經發表在國內外學術期刊的論文，以及所作的研究報告，這是他的學術清譽，絕對會捍衛到底，希望大家還是回歸到選戰的主軸，提出相關政見，而不是用「烏賊戰」來作不實的指控。