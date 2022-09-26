（取自蘇恆臉書）

對於最近台北市長選舉的抹黑、攻訐、造謠、汙衊的烏賊戰，無黨籍台北市議員候選人蘇恆今（26）日在臉書表示，這兩個禮拜台灣的媒體真的是烏煙瘴氣，不是論文就是陳年緋聞！放任「親自己」的媒體人、網紅四處放話，造謠抹黑，這對市政有幫助嗎？

蘇恆指出，民進黨現在因為政權掌握在他們手上，他們的媒體可以任意造謠，他們的網紅可以隨意抹黑，主管機關都當作沒看到，甚至出面幫忙當他們的打手，如民進黨攻訐張善政在宏碁任職時的報告，農委會就非常及時地出來發聲。

蘇恆怒言，放任「親自己」的媒體人、網紅四處放話，造謠抹黑，這對市政有幫助嗎？還是地方的發展規劃需要這樣？到底對人民有什麼幫助？每次一到選舉，都是「抗中保台」，都是對方家人怎樣怎樣，真的很無聊，人民看了都煩，同樣的戲碼，年年都上演，不膩嗎？

蘇恆痛批，選舉風氣的敗壞，民進黨功不可沒，太遠的就不說，2014年民進黨造謠，如果服貿通過，大陸的理髮師都能來台灣搶台灣人的生意，「洗頭間洗腦」等一系列謠言，然後進而發生了太陽花事件。造謠ECFA是糖衣毒藥，結果現在自己卻吃得很開心，更呼籲大陸繼續實施ECFA不要斷。2016年造謠王如玄買賣軍宅賺錢，2018年又用同樣的手法造謠侯友宜的文大宿舍。

蘇恆回顧過去，以前媒體跟網路不發達的時候，民進黨喜歡用暴力來選舉，如1993年314事件與1994年925事件，再到2008年的陳雲林來台、2014年太陽花打警察，對於不同政黨的人或自己在野時，都喜歡直接使用暴力攻擊。在進入網路跟媒體時代後，民進黨就改用親自己的媒體與網紅，肆意造謠、抹黑、無所不用其極，如上面兩個例子，或又如2020年的大選，民進黨利用網路放出韓國瑜有情婦，與當時鬧的沸沸揚揚的向心夫婦與王力強的所謂「共諜案」，最終不都是都隨著選舉落幕而無聲無息，甚至還被證實為假消息。雖然民進黨從一開始的暴力攻擊，改為現在的網路與媒體攻擊，但本質上是相同的，都是造成選舉風氣敗壞。

蘇恆直言，媒體如周玉蔻之流，佔著媒體的位子，不思為人民發聲，不善盡第四權監督政府，只知道配合當權者打擊對手，將毫無相關的蔣萬安父親20年前的事情拿出來炒作，將新聞媒體弄得烏煙瘴氣，都不知道到底是蔣萬安在選，還是他爸在選。

蘇恆不滿地說，網紅如四叉貓、焦糖哥哥之流，抹黑他人論文抄襲，甚至連上過補習班都要攻擊，而這些人又都是陳時中的得力助手，這次選舉的幾大幹將。難道這就是我們要的選舉風氣？我們要的民主選舉？不談政見、不談發展、不談規劃，天天不是潑髒水、就是拿對方家人出來談、只要鬥不死就往死裡鬥。

蘇恆認為，上述提到的這些人，都是陳時中的左膀右臂，都是陳時中這次選舉不可或缺的人物之一。但陳時中背後的中央廚房又有多少人這是我們無從得知，我們最近看到的新聞都是圍著這些繞，我們看到的只有抹黑、造謠，各位可以想想我們到底有多久沒有看到正常的選舉政策與候選人大談城市未來規劃了？

蘇恆表示，我們人民早就看膩了這些無聊的表演，我們只想看哪一個地方首長可以帶給我們生活更好一些而已，我們要的是工作機會、要的是城市更新、要的是薪水提高。而現在的縣市長選舉，卻只剩下選舉手段，我們很厭煩，我們很厭惡，我們就想要一場正正經經談政策、說發展的縣市長選舉而已，我不懂為何這簡單的要求卻這麼難？

蘇恆批，無休無止的烏賊戰，佔滿所有新聞版面的謠言。這些只會抹黑潑糞的市長候選人以及其團隊，他們能改善市政？能帶給城市發展？你信？今天這些人敢對他們的對手無所不用其極，若讓這種人選上，就會用同樣的方式、同樣的手段來對待他執政下的市民，甚至會變本加厲，只因為他選上了，掌握了權力。

蘇恆更說，當選舉的選賢舉能機能完全失去，只剩下黨爭下的意識形態與無窮無盡的烏賊戰。就如現在大家都在看到的所謂論文抄襲的問題，今天盡全黨之力打對手的論文，隔天就換自己人爆出論文有問題。沒有論文可以打，就攻擊其他黨的候選人祖上，一定要把對方祖宗十八代都挖出來用顯微鏡檢視。難道這就是選賢舉能？這就是台灣引以為傲的民主？

蘇恆主張，我們認知中的市長選舉，應該是選賢舉能，應該是在任何公共場合大談建設規劃與相關的願景。但不知道從什麼時候開始，選舉的主軸從地方縣市的發展規劃與地方建設、社會福利的政見辯論，變成一場場抹黑、攻訐、造謠、汙衊的烏賊戰。

蘇恆強調，各地方的縣市長應該是帶動推進城市發展的核心，而不是帶動網紅、媒體抹黑的核心。應該是提出政策與城市發展規劃的重要推手，而不是造謠言論的生產中心。我們應該要讓所有如陳時中的縣市長候選人，讓這種帶動不良選舉風氣的縣市長候選人，永遠只能站在台下，沒有辦法上台來荼毒各地方的市民。不然各位朋友可以想像一下，若真的讓如陳時中這種人當選，讓如四叉貓、焦糖這種所謂的網紅進到各縣市的政府擔任一級主管官員，那會是怎樣的一個場景?這樣的畫面讓我感到不寒而慄。我們不想讓各地的市政府成為了抹黑、造謠、攻訐的集散地，那就不要讓所有如陳時中之流的縣市長候選人上台。