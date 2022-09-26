資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安，指控張淑娟捲入蔣孝嚴晶華緋聞案，並高調示愛民進黨參選人陳時中，陳稱這是非男女情色的「大愛」，強調不會為選戰刻意切割某些人。對此，無黨籍參選人黃珊珊26日批評，周玉蔻作法逾越言論自由紅線，豈料綠營助紂為虐霸凌無辜百姓，惡質選風竟被陳時中解讀是大愛，「難道這是你未來愛台北市民的方式？」

黃珊珊在臉書寫道，選舉期間政治攻防在所難免，但她反對媒體為取得收視率和相關政治紅利，傷害無辜女性。她認為，選舉可以用政見做激烈交鋒，但為了滿足政治利益，而利用媒體公器傷及無辜第三者，已經脫離了人性的紅線，而周玉蔻作為資深媒體人，這樣的作法已經逾越言論自由的紅線，更嚴重踐踏第四權。

黃珊珊話鋒一轉說，離譜的是，某些陣營與政黨為了自身政治利益，從候選人、總幹事、到所屬的民意代表，通通在節目上助紂為虐，成為霸凌無辜老百姓的幫凶，「這種惡質的選舉風氣，候選人還能解讀成是一種『大愛』的展現，難道這是你未來愛台北市民的方式嗎？」

黃珊珊感嘆，這場選舉帶來的傷害，從候選人被潑髒水，如今更進一步損及市民。她認為國家傳播通訊委員會（NCC）過去指控中天電視政論節目造謠違法，現在也必須採取相同手腕，裁罰提供造謠資訊的電視台與節目，還給大眾一個乾淨的媒體環境。

文末，黃珊珊也說道，希望所有偉大市民們，能夠以行動一同拒絕這樣的惡質操作，用選票，下架無法拒絕這種行徑的候選人，還給台灣一個正常的選舉文化。