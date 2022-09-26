台中市梧棲區大庄里長楊維萍日前不幸病逝，讓地方各界感到十分不捨！他原已登記參選連任，因該里僅2人登記，台中市選委會21日公告暫停選舉，依規定重新公告該里的里長選舉於28日到30日登記。楊維萍的堂弟楊維智26日宣布將在30日登記參選大庄里長，完成堂哥未竟的心願。

台中市選委會指出，梧棲區大庄里長楊維萍，因病於21日清晨過世，他原本登記參選爭取連任，因該里僅有2人登記參選；依選罷法規定，公告停止選舉；經審議後於9月23日重新公告，大庄里長選舉將於本月24到30日領表，28到30日登記。

浩天宮管理委員會副總幹事楊維智在臉書po文指出，「維萍的任務，維智來完成」！正式宣布角逐大庄里長。楊維智目前出任梧棲區大庄里守望相助隊長、清水分局梧棲民防分隊長。楊維智強調，經家族會議討論決定，由他參選大庄里長，傳承堂哥楊維萍為民服務的心願，預計30日登記參選。

梧棲區長溫國宏指出，楊維萍里長生前熱心公益積極爭取社福資源，也擔任梧棲區調解委員，熱忱服務的精神與敬業態度深受鄉親肯定；縣市合併前曾擔任梧棲鎮民代表，熱心公益、為民喉舌監督鎮務，從擔任代表到里長職務以來，獲得鄉親肯定與支持。