有媒體報導「釀冤獄公務員屢逃過求償，監委發動調查權卻吃司法院閉門羹」，司法院表示，監察院本於「糾舉權」或「彈劾權」而生之「個案調查權」，請求司法院或所屬法院提供相關個案資料時，司法院一向均予尊重辦理、配合提供相關資料。

司法院也解釋，准許刑事補償，不代表執行職務之公務員即有故意過失，不當然符合求償要件，不能以求償案例多寡，逕謂並未依法求償；且司法院持續精進求償制度，從四大面向追求程序之公正透明。

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