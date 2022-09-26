「雙層青花椒咔啦雞腿堡」個人餐含脆薯、中可，199元。（肯德基提供）

明太子可樂餅珍珠堡，105元。（摩斯漢堡提供）

天氣轉涼勾人想吃辣的慾望，速食店推一系列麻辣漢堡滿足換季口味變化，不只濃郁帶勁口感衝擊舌尖，更加碼推買新品送貼圖、抽北海道機票等好康吸目光，可望帶動業績10％以上。

漢堡王新推「韓式泡菜烤肉堡」，泡菜搭燒烤醬微甜微辣相當開胃，主食可選牛肉排或去骨烤雞腿排，其中烤牛堡銷量是烤雞堡2倍，可見品牌所推的牛肉創意品項深受喜愛，10月17日前會員買韓式泡菜系列、安格斯系列可獲聯名插畫家H.H先生貼圖，預計可再增10-15％回客率。

肯德基則限時開賣自創版的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，青花椒香麻氣息配酥脆雞腿，嗆辣快感直搗腦門，適合嗜辣民眾挑戰，只賣到10月24日。由於常駐商品已包含辣味咔啦雞腿堡，業者不怕兩者性質相似，試圖開創獨特香氣的明星商品。現於肯德基臉書指定貼文秀出任一青花椒系列實拍照並留言，有機會抽「香麻風爆包」並免費吃新品個人套餐。

摩斯漢堡10月31日前主打以微辣醬汁開胃的「明太子可樂餅珍珠堡」，Q彈日本七星米配可樂餅鹹香內餡、辛子明太子鮮味，層次豐富不失清爽，買新品可再抽北海道雙人來回機票，價值5萬元，讓想出國民眾有機會飽覽日本美景同時省荷包。