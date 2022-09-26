2023新北市萬金石馬拉松將在明年3月19日開跑，今（26）日中午12時起開放報名登記，而新北市長侯友宜也在臉書上推廣「每年都被秒殺的萬金石馬拉松來了！所有愛好路跑的朋友們，跑起來！」更強調，「萬金石要傳遞的跑者精神，不是贏過別人，而是不斷超越自己」，引發討論。

侯友宜在臉書上表示，萬金石馬拉松不只是全台灣唯一取得國際銀標籤認證的比賽，「2023我們更要朝綠色認證金標賽事前進，共同為推動永續城市盡一份心力，環境永續，是我們的責任，更是我們不能停止的課題，就像馬拉松一樣，持續不放棄的跑，才是前進的唯一方法」。侯友宜坦言，「下一萬步」是由我們曾經獲德國iF設計獎年輕設計師彭冠傑操刀，用圖像感標語，呈現跑者往前跑動，第一人稱視角的速度線條，象徵不斷前行的道路。

侯友宜最後也說，想參加全馬或挑戰馬的夥伴們，不要猶豫，趕快來登記，培養運動的習慣，除了鍛鍊強健體魄，也是紓壓休閒很好的方式，也歡迎所有跑友可以在賽事結束後稍作停留，欣賞北海岸風光、品嚐在地美食，體驗海岸線的美。侯友宜表示，「人生就像一場馬拉松，這10幾年來，只要行程許可，我就會上場跑萬金石，未來還會持續不斷的跑下去，勇敢超越、突破自我」。