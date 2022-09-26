停車眉角多，除了預留友善空間，開車時也要多加留意，有網友分享在一處停車場目睹有趣一幕，三個停車格中兩側車輛不約而同在車側做了防護措施，甚至寫上警語多加提醒鄰車注意開門，也引起許多車主共鳴。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享停車格兩側車輛被刮怕了，一台車掛上巧拼地墊防護，另一台車還在防護板上寫下「開門注意隔壁的車」，讓原PO好奇「這是碰了多少次？受了多少傷？」，才逼得鄰車不得不掛牌提醒。

網友上傳停車場一幕，只見2輛鄰車加掛防撞墊，引起許多車主共鳴。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

貼文引起網友熱議，紛紛留言笑說「心痛的告示牌」、「這樣就可以放心的撞了」、「這招蠻厲害的，學起來」、「遇到暴力車主了」、「看起來就是中間車位的車主很有事」、「中間這一家人很顧人怨哦」、「這個178車主一家應該開門很78」。

也有不少車主分享慘痛經驗，「我也遇過這種白目開車門的車主」、「這樣的人很多，就算停再開也是會被敲」、「遇過老人家直接大力的，兒子也沒在勸導」、「很多人開車門都沒在注意的」、「我車子的副駕車門也被鄰車駕駛門撞的滿是傷痕」。