國際美元指數狂飆一度衝破114，且美股23日續領跌，台股26日開低殺低，外資續賣超並匯出，新台幣貶勢擴大，盤中一舉跌破31.9元，終場收在31.818元兌1美元，續創逾五年半新低，貶值1.53角，已連跌四個交易日，台北外匯經紀公司成交量12.24億美元。

外匯交易員表示，Fed強勢鷹派續燒，經濟衰退擔憂增溫，恐慌指數VIX衝高，美債殖利率攀升，尤其國際美元指數從111連破112、113至114，續創逾20年新高，美股黑色星期五四大指數全部開低收低，台股殺聲隆隆，失守「萬四」（14,000點），重挫340點至13,778點，拖累新台幣貶勢跟著加大，接連闖過31.7元、31.8元、31.9元，盤中最多慘摔2.36角至31.901元。

外匯交易員指出，外資仍賣超台股78億元並匯出，新台幣跌跌不休，儘管時值月底加季底，有利出口商順勢拋匯，因預期續貶心理，賣匯相對並不積極，全靠央行進場調節阻貶，短線升息及經濟衰退利空揮之不去，外資回頭太難，新台幣貶勢逆轉不易，月底前測試32元大關機率高。