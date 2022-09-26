評審瞿友寧（後排左起）、林昱伶、樓一安、楊謹華、侯季然與大獎得主合影。（台北市影委會提供）

金鐘視帝薛仕凌贊助本屆拍台北電影劇本徵選佳作獎金。（大璽影藝提供）

第14屆「拍台北」電影劇本徵選26日舉行頒獎典禮，評審委員瞿友寧、楊謹華、林昱伶、樓一安、侯季然均出席，當中楊謹華是首次擔任劇本評審，1個月內大量閱讀超過80部劇本，嘆當評審實在不容易，不過也因為評審身分才能看到跟以往當演員收到不一樣的劇本。

楊謹華這次狂K劇本，有邀請老公陪看，跟枕邊人分享自己最喜歡的劇本故事，另她前陣子有去上編劇課，也因此了解編劇的困難，希望5年內有機會嘗試劇本創作，是否會像張鈞甯、徐若瑄等人斜槓當監製？她表示自己還是對演員一職最有熱忱。

楊謹華今年以台劇《華燈初上》入圍金鐘視后，她透露目前還沒選好紅毯戰袍，心情上比起往年更成熟，不像以前得知入圍會又叫又跳，但還是非常高興能夠透過入圍證明自己對得起演出的角色，家人們有給她正面鼓勵，老公也送上祝福要她保持平常心。

今年「拍台北」首獎「金劇本獎」由林昀姍的《我們在同個地方，棄屍》拿下，「銀劇本獎」頒發給林珮瑜、張貽婷的《化生》，陳思安、溫慧明的作品《兩步之遙》則獲「銅劇本獎」。5項佳作分別為黃詩婷《莫比烏斯之戀》，陳永錤、尤以青《再見凱西》，陳冠宇《罪夜狂奔》，陳怡良《前奏曲》，黑喜、機械狐獴、昊、朱凱柏《2070台北病》。

特別的是，去年分別以《生生世世》、《做工的人》拿下兩座金鐘獎的薛仕凌，為鼓勵與支持創作者，捐出去年金鐘獎金10萬元，當作今年「拍台北」電影劇本徵選佳作獎金，讓佳作名額從3名擴增至5名，他低調說：「在台灣拍戲很辛苦，幕後有很多辛苦的人，只是盡個人微薄之力，為愛做戲或愛看戲的人貢獻自己一點點小小的力量回饋給作戲的人。」