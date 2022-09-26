漢來美食餐飲集團看好下半年餐飲內需爆發，為擴大集團營運動能，本（9）月23日開出全新中菜品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，為集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店，可望為集團發展再添新頁。歡慶開幕，9月30日將祭出午、晚餐全商品半價的好康優惠(各限50組)。

漢來美食全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，為旗下第18個品牌、第45家餐廳，是集團首個創意川菜料理品牌，占地70坪、設有66個客席座位，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，目標客層鎖定18至35歲的年輕人、小資族群，平均客單價定在400 元左右，而此品牌的催生來自漢來美食現有「上菜片皮鴨專賣店」的成功展店經驗，將產品聚焦在單一品項，不但主題明確，更可加快出餐速度、提升翻桌率，發揮最高經營效益，可望成為漢來美食集團另一小金雞。

「酸菜魚」是川菜經典名菜，流行於90年代初，雖為四川民間家常菜，但流傳甚廣，不會過時，且包容性強，在川湘粵等中餐菜系菜單中經常可見，而漢來美食的中餐體系中就有名人坊的酸湯花膠、漢來軒的酸菜烤魚、上菜的麻辣酸菜魚等酸菜燴煮料理，經觀察是點菜率極高的菜色；也是各年齡層廣為接受的菜品，是禁得起長期市場考驗的產品，因此在研究發展新品牌時，漢來美食中餐品牌長才決定將酸菜魚定位為下一階段展店重點。

台灣人愛吃火鍋幾乎成了世界之最，在《2021台灣連鎖店年鑑》調查資料中也指出，火鍋店在連鎖餐廳中的品牌及店數占比最高，而愛吃鍋物的話題也常在網路上掀起不少討論，主因在於一鍋連湯帶料、涵蓋葷素多樣食材，口味上又以麻辣、酸辣等重口味最受年輕人青睞，而酸菜魚正好是集這些特點於一盆的料理，漢來美食看好這紅遍中國、熱度延燒到台灣的風潮，趁勢推出「溜溜 酸菜魚專賣店」，搶攻喜歡酸辣麻重口味的年輕人市場。

漢來美食「溜溜 酸菜魚專賣店」由資歷超過30年的漢來美食餐飲集團中餐品牌長－羅嶸領軍，與專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，特選雲林農家自種自醃的客家酸菜，脆口且帶有濃郁香氣，鹹酸度雋永卻不發苦，放進加入小米泡椒、朝天椒以及高粱釀造的6％天然醋中，與雞骨熬煮2小時，成就香、麻、辣共冶一鍋的酸菜湯底。主角-魚片則選用肉質細嫩Q彈、口味鮮美，且營養價值頗高的烏鱧魚，上桌前再經獨特的「潑油」工序，當滾燙的熱油衝入瞬間，激發出酸湯與辣椒的陣陣酸香辣味，更提升了魚片與湯汁的融合與味道，酸爽椒麻的特色風味極度開胃，讓人很難不扒上一碗飯！

除了招牌「酸菜魚」，店內亦針對愛大口吃肉的年輕人設計酸菜牛五花、酸菜豬五花兩種肉食豐富主力菜品，另規劃約15道的精選小食與甜點飲品，包括吃了會涮嘴的「椒麻唐揚雞」、好吃到停不下來的「香辣吮指骨」、以涼拌菜呈現的創意改良版「川椒雙味催淚蛋」、香酥脆多汁的「脆皮鮮蝦捲」、以及餐後最佳甜品「紅糖軟糍」及「陳皮梨湯」等餐點，除提供單點，也有2~4人套餐可選擇。

「溜溜 酸菜魚專賣店」首家店選址於高雄遠東SOGO百貨，除看好這個地點位處南高雄熱鬧的三多商圈又鄰近捷運站等優勢，同時對SOGO高雄店今年推動的大型轉型計畫，將帶動的消費人潮與商機也相當期待，加上漢來美食與遠東SOGO百貨有多年來良好的合作關係，於是傾全力相挺進駐，將於9月23日進行試營運、9月30日正式開幕。開幕首日將祭出午、晚餐全商品半價優惠(各限50組)，9月30日到10月2日開幕首三日，凡點招牌酸菜鍋系列，加購特選美國牛五花、國產薄片豬五花、滑溜特選魚片，即享半價優惠。