小行星(或彗星)撞擊地球的災難片，經常是話題院線片，如同電影的情節，解決這個危機的方法就是把小行星撞離，不過我們需要實驗才能確知效果。美國航太總署NASA的DART探測器就肩付這個任務，它將於美國東部時間9月26日時間晚上7 點14分(台北時間9月27日早上7點14分)撞上直徑110公尺的小行星戴摩佛斯(Dimorphos)，科學界正在全面關注，包括韋伯望遠鏡也調整方向持續觀察。

太空網(Space.com)報導，NASA表示，DART，全稱「雙小行星重定向測試」(The Double Asteroid Redirection Test)，是史上第一起「行星防禦測試」，選定的目標是迪迪摩斯小行星(Didymos)的伴衛星戴摩佛斯，因此戴摩佛斯在分類上應該是「小行星的衛星」。

DART探測器與將撞擊的目標：小行星戴摩佛斯，以及它的母星迪迪摩斯。(圖/NASA)

小行星迪迪摩斯外型不規則，平均直徑0.78公里，它偏心率0.38，平均770地球天繞行太陽一周，遠日點時會接近火星軌道，但近日點時會闖進地球軌道內，屬於「阿波羅族小行星」，這族的小行星對地球具有潛在危險。

迪迪摩斯已經夠小了，但天文學家在2003年又發現它居然也有衛星，平均直徑只有170公尺，天文學家將它命名為戴摩佛斯，意為「具有兩種形式」，呼應它既是小行星，也是小衛星的角色。

戴摩佛斯很小，直徑與羅馬競技場差不多。(圖/ESA)

戴摩佛斯以每11小時55分鐘繞迪迪摩斯一周，由於它質量足夠小，因此它很可能被探測器撞擊後出現一些軌道偏差；另外它的引力主要是被迪迪摩斯控制，這使得不管是什麼結果，都不至於對我們有什麼影響。

DART 應該會以23,760 公里/小時速度撞擊戴摩佛斯，所以它最後一刻的撞擊畫面，必須由它所釋放的LICIACube立方衛星來捕捉。

NASA官員說，我們確定無法「即時」看到撞擊的那一刻，因為撞擊位置離地球1100 萬公里，電波單趟傳遞需時36秒，而小衛星的功率有限，能播送的資料可能要等到9月28日才能傳完。

NASA也預告了DART的任務可能流程，在擊中戴摩佛斯前大約 50 分鐘，會將主要控制轉移到較小的小衛星LICIACube上，此時戴摩佛斯及其母星迪迪摩斯應該都看的到，但DART將直接前往戴摩佛斯。撞擊前20分鐘，導航系統將進入所謂的「精確鎖定」，然後減速，等待遭到撞擊。撞擊後應該會激起大量噴射物，小立方衛星將拍攝這些照片，然後將它們發送回地球。