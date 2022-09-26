根據賣爆德國亞馬遜排行榜、冠軍暢銷書改編的喜劇電影《趴兔青春期》，由曾獲奧斯卡獎的德國導演佛羅芮加倫柏格執導，並邀請4座喜劇影帝克里斯多福赫斯特與艾美獎女星克莉絲汀保羅共同主演，劇情逗趣、直揭飲食男女的熟齡危機，連續入選美國西雅圖、瑞士蘇黎世等國際影展，一舉勇奪捷克布拉格國際影展最佳喜劇電影大獎。

《趴兔青春期》導演佛羅瑞加侖伯格是德國最天才早慧的電影導演，29歲就以短片《意欲成為》榮獲奧斯卡金像獎，不僅曾是德國最年輕的奧斯卡得主，今年更登高榮膺德國影藝學院主席。加侖伯格一直堅持拍「自己最有感的故事」，如今正臨「知天命」年歲的他，看了該冠軍暢銷書超級有感，決定將之搬上大銀幕。

加侖伯格將中年大叔大嬸的叛逆期的失序行徑，描繪得妙趣橫生，完全不輸年少輕狂，原來大人也會瘋狂！《趴兔青春期》直搗熟齡男女內心，在德國上映時贏得許多共鳴。

《趴兔青春期》全片對白生猛坦率，男女中年性事等橋段妙不可言，看過的人都竊笑「玩很大」，該片除揭露人生中場後的各式挑戰，更引領觀眾翻轉危機，邁向人生真正的青春。電影已獲高雄電影節邀請，並將於10月21日起在台上映。