櫃買中心26日表示，受到全球通膨仍居高不下、美國聯準會升息政策等諸多因素影響，國際股市走勢震盪，櫃買市場波動增加。櫃買中心表示，受全球經濟數據起伏及市場情緒影響，市場短期波動難免，但上櫃公司基本面穩健，櫃買市場韌性強活力足，投資人宜理性看待近期股市行情變化。

櫃買中心指出，今年1至8月全體800家上櫃公司營收18,192億元，較110年同期成長6.79％，較109年同期則成長27.90％。另統計全體上櫃公司中有568家分配現金股利，占比高達71％；其中現金殖利率超過10％以上者有37家，介於5％至10％者有222家，介於2％至5％者有217家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.85％，顯示上櫃公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。

櫃買中心提醒指出，面對近期市場波動及不確定因素，投資人應回歸公司基本面審慎評估，並注意投資風險。另櫃買中心會密切關注國際局勢對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開。