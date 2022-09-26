今年嘉義市購物節活動進入倒數2周，第1大獎輕豪宅、第2大獎油電休旅車，發票登錄累計總金額破4億元，而發票兌換現金活動展開1周以來已兌換逾500萬元，26日起市府有專人為長者登錄發票，讓長者也有機會抽大獎。
市府建設處表示，嘉義市購物節活動多項好禮價值近千萬，民眾登錄發票參加抽獎踴躍，發票登錄累積金額已突破4億元，體恤長輩不熟悉登錄發票的操作流程，即日起在市政府一樓大廳設置購物節發票登錄專屬櫃台，有專人協助登錄發票。
26日首位接受服務的蕭太太登錄了1萬5000元的發票金額，獲得30組抽獎機會，她很有感地說，以前看到人家抽中獎，只有羨慕，這次自己總算也有機會參加活動了，期待能抽中大獎，感謝嘉義市政府的貼心服務。
市府建設處田長沛處長指出，嘉義市購物節期間的發票可參加抽獎或兌換現金，二選一使用，而「滿千送百」兌換現金開跑1周以來，兌換金額超過500萬，今年補助金額創新高達2500萬元，嘉義市籍市民可持9月1日起在嘉義市店家消費開立之發票，累積1000元換100元現金，每人最多可累計滿5000元發票，領現金500元。
市府建設處表示，嘉義市購物節自7月15日至10月10日止，最大獎是700萬輕豪宅，還有百萬油電休旅車，每周三下午2點於活動粉絲專頁直播抽獎，28日（本周三）及10月5日，將各抽出5台Gogoro電動機車。
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