不能忍！資深媒體人周玉蔻攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，指涉其父蔣孝嚴曾與前中國小姐開房間，今(26日)更在北檢前與國民黨台北市議員王鴻薇對罵。國民黨痛批綠營放任周玉蔻對張女士獵巫公審，直指民進黨性別平等雙標極致，「出來打球啊！」

國民黨今(26日)在臉書發文表示，前中華民國小姐張女士遭到資深媒體人周玉蔻爆料，指她捲入晶華緋聞案。周玉蔻沒有任何實質證據就含沙射影，指名道姓，這樣子的媒體、網路大肆霸凌，NCC依舊放任這種劣質造謠的節目？民進黨為了選舉流量，不惜讓她人名譽受損？

張女士表示：「自己住在台灣，也不認識周玉蔻，自己的照片卻被周玉蔻拿出來鞭屍，怎麼可以睜眼說瞎話，把別人案子丟到我身上？」今天全台灣人民，很難過的見到受害者竟然要自己出來聲明，實在讓人聞著傷心，聽者流淚。

國民黨痛批，此次對張女士的潑髒水抹黑，根本就像中古世紀的獵巫行動，毫無人性，利用媒體聲量強勢欺凌！民進黨內長期號稱追求女性權益，推動女權和性別議題的范雲這時怎麼不出來捍衛女性權益，譴責周玉蔻的行徑，莫非是同黨一定相挺，異聲必定撻伐？！

並直指，民進黨強調女權起家，但從過往表現看來，民進黨根本就是一個物化女性、沙文主義當家的政黨，別再把性別平權掛在嘴上。身處在民主國家的我們，應該要有基本的媒體素養、明辨是非的能力，嚴正呼籲民進黨政府別再放任這種劣質的新聞，製造不良選風，還給臺灣人民一個公平公正的選舉風氣！