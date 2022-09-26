10月下旬將進入胡麻花盛開期，台南農業改良場、西港農會、晶英酒店及農糧署南區分署聯手將在28日舉辦「晶心芝作～與國產胡麻的味蕾饗宴」，今（26）日在西港胡麻嫂故事館辦理記者會，提前用美食宣傳國產胡麻。

西港農會總幹事陳月英表示，胡麻為國內主要油料作物之一，目前每年國產胡麻生產面積約2000公頃，產量約2000公噸，其中有約7成以上集中於台南市，而國產胡麻的自給率僅佔市場約5％，消費者主要購買到的多為進口胡麻，接觸到國產胡麻的機會不高，為增加消費者對國產胡麻的認識及認同，首次辦理國產胡麻推廣系列活動。

農改場長楊宏瑛表示，國產胡麻的味蕾饗宴活動即日起開放線上報名，每人收費800元，活動以「從產地到餐桌」為胡麻食農教育為體驗軸線，當天由胡麻專家帶領消費者到田間了解胡麻的生產過程與產地環境、對於選購要領、營養及飲食文化等深度導覽以及胡麻經典小食DIY體驗，並享受由晶英酒店五星級主廚針對國產胡麻及在地食材的特色設計6道胡麻創意料理。

西港農會表示，10月下旬將進入胡麻花盛開期，活動期間將於花田進行特色佈置，並規畫自10月29日至11月13日期間民眾可和胡麻花田或四周布置場域拍照打卡上傳臉書或IG即可兌換打卡禮，同時於活動期間每周六、日下午將有胡麻專家進行定時導覽。另也將於12月3、4日辦理西港胡麻季，今年將邁入第20周年並配合活動盛大舉行。