王子透過IG催票，吸引不少粉絲搶買早鳥票。（禾力文創提供）

主演同時也是監製的李康生，對首映完售有信心。（禾力文創提供）

由新銳導演姜寧執導，金馬影帝李康生監製暨主演、李千那、邱勝翊（王子）、郭雪芙、謝承均等人合演的電影《山中森林》，獲選為今年高雄電影節的閉幕片，早鳥票25日第1天開賣，除影廳內角落位子外，1天內已售出近9成，成績亮眼。

對此，身兼監製的李康生非常有信心表示，現在距離閉幕放映10月30日還有1個多月的時間，尚未售出的位子應該會在這2、3天內完售達標，另他也以主演及監製身分和謝承均、王子3人，透過臉書及IG發佈限時動態，替電影催票有成。

其中王子在片中演出帥氣黑幫小生，不僅所有打戲、動作戲都親自上陣，完全沒有用替身，跟郭雪芙搭檔演出情侶也火花十足，是全片一大看點，在大銀幕發揮偶像魅力。

《山中森林》預計明年上映，高雄電影節閉幕場是電影世界首映，也是2022年唯一一次上映的場次，高雄電影節還特別以兄弟版的華燈初上來介紹這部閉幕片，因此馬上吸引高雄朋友的矚目。特別的是，電影題材圍繞著台灣黑幫故事，25日除了眾演員的粉絲搶票，還真的有不少「兄弟人」搶戲院好位置，讓電影更添寫實魅力。