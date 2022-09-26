全家「友善食光」減少食物浪費，也為地球減少逾10萬公斤的碳排量。（全家提供）

萊雅集團友善環境將美妝、保養品瓶罐上塑膠縮膜減少，改以FSC紙扣環維持包裝。（萊雅集團提供）

UNIQLO舊衣回收讓毛小孩有機會能穿上主人的二手衣物。（UNIQLO提供）

你聽過ESG是什麼嗎？這一詞近期正夯，意即企業的社會責任、環境保護、公司治理三大項，不少品牌會經由評鑑機構為自家ESG打分數，樹立品牌信任度。由於近期永續議題持續燒，許多企業也在環境保護下功夫，推友善地球措施、低碳原料產品。有趣的是，男性比女性更了解ESG，在環保作為上卻不如女性，而民眾在採購商品上仍注重價格、品質、實用度，環保落實成績依舊不及格，究竟企業推出的措施能否有效實現？又該如何引導民眾接受？

大眾普遍知曉節能減碳，若產品能利己也能利地球，相對印象分數更好，不過政大商學院信義書院執行長別蓮蒂調查發現，消費者環保意識總分落在44.2分，永續消費總分卻直接腰斬剩21分，意即民眾實作仍需加強，雖自備購物袋、垃圾分類已成習慣，然而選擇碳足跡較少的本土製產品，或是吃海鮮時盡量選永續魚種等，依舊考驗自發性；另男性因工作接觸增加ESG認知，但消費同時也注重環境的比率卻只有43％，略遜於女性4％。

東方線上執行長蔡鴻賢觀察到，儘管ESG受年輕世代矚目，可惜礙於經濟無法自主，以至於想力挺相關產品時，消費力不如熟齡族，但企業可將其培養成忠實客戶，成為未來買單者之一；此外，在挑選商品上，價格往往是消費者注重元素，不過一級節能標章的3C，能省電費、可長久使用又能友善環境反倒更得喜愛，低單價商品除實用性，更需靠ESG正面形象脫穎而出。

蔡鴻賢建議，想提升消費者好感度，生鮮與食品品牌可專注在社會投入形象、生產過程中減少環境破壞；服飾品牌則以本身的理念、有無關心在地文化更重要；美妝保健食品中的原料能否愛護地球是關鍵，鼓勵企業提供更大的激勵、更多的選擇來帶動消費者做改變。

政府近期也持續推動環保，不只手搖飲品牌「限塑」汰換塑膠杯，超商也大力推行「永續杯循環站」，沒帶環保杯的民眾可到店借杯子買飲品，飲用後歸還店家，經過沖洗再使用；而全家也積極減少即食品上的塑材包裝，並於2019年起推動「友善食光」，即下午5點後、晚餐選購尖峰時段，食品到期前7小時享7折優惠，至今整體每月可減少達350公噸的食物浪費，為地球減少逾10萬公斤的碳排量。

另全家也率先推二手手機回收，主打業界最高現金價收購民眾二手蘋果手機；針對3C產品廢棄物包含筆電、電池等物品，也可直接折抵當次消費金額，比如回收8顆1號電池可折金額相當於1瓶光泉豆漿。

UNIQLO則推舊衣回收，把舊衣服、床單被套等重製成抱枕或是毛小孩衣物，並於特定店點提供修補服務，延長使用週期，目標為2023年達成回收10萬件的目標；萊雅集團將瓶罐上的塑膠縮膜減少，以FSC紙扣環維持包裝，為鼓勵民眾購買相關商品，曾贈送把廢棄物重置的環保袋等，以潛移默化方法引導民眾綠色消費。