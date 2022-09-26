歌手游鴻明早期在民歌餐廳駐唱，1993年發行第一張專輯《等不及要對你說》，以歌手身分出道，創造許多經典歌曲，在樂壇有一席之地，近年在多項華人地區音樂比賽擔任評審，他與空姐老婆結婚後生下兩個女兒，23歲的女兒游宇潼日前在社群平台曬出比基尼照，精緻外貌和火辣身材迅速吸引網友朝聖。

游鴻明女兒游宇潼近日到海邊渡假，她穿著白色比基尼對鏡自拍，大方展現纖細身材，可以看到她的右側大腿還有一個蝴蝶的刺青，纖細腰身沒有一絲贅肉，腹肌線條非常明顯，一雙修長美腿比例絕佳，好身材讓網友讚嘆：「真美」、「身材也太好，眼睛都不知道看哪」、「厲害了這身材」、「直角肩、螞蟻腰、鉛筆腿，是大美女」

也有人發現她五官撞臉女明星，留言：「有人跟妳說過妳長得很像大陸女星倪妮嗎？」仔細一看，游宇潼有照片中眼尾上挑，整體氣質偏高冷感，與大陸女星倪妮確實有些神似。

歌手游鴻明女兒游宇潼（左）被網友說長得像大陸女星倪妮（右）。（圖／eileenyoyoyoyo Instagram、微博）

有台灣最美星二代封號的游宇潼，從國外大學畢業後回台，決定全心發展音樂創作，跟上爸爸的腳步，她坦言：「這段時間不會去找一個穩定收入但自己不是很喜歡的工作，想要嘗試一些一直想試試看的，像是寫歌、藝術方面的創作。」而她的《對於你來說》、《Cloud 9》、《10ft》等3首單曲， 沒有特別花錢行銷下廣告，直接在串流平台上架，對自己的作品游宇潼直言：「喜歡的人就會去聽，現在的人都是去找自己喜歡的曲風。」