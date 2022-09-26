因應明年7月1日曝險少年輔導先行新制，新北市辦理「逆風飛行，與高關懷青少年逗陣作伙培訓」。（警方提供）

新北市政府少輔會及少年警察隊因應明年7月1日曝險少年輔導先行新制上路，為增進相關輔導人員輔導知能，邀請中國信託反毒教育基金會，連續5周辦理「逆風飛行，與高關懷青少年逗陣作伙培訓」等實體課程，從多元課程培訓，豐富人員專業知能。

少年隊表示，輔導先行新制上路，未來包含少年施用第三、四級毒品、經常攜帶危險器械及預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰行為等3種曝險態樣，將由現行移送少年法庭審理改直接交由少輔會實施輔導，由於輔導過程必須花費極大心力直接與這些少年接觸，因此，在溝通協調等技能運用上尤為重要，而藉由中信反毒基金會規畫的自我預備與關係建立、自我探索、人際溝通、生活與風險及生涯未來等培訓五大課程互動，可使工作者更能在少年出現偏差行為前端看到背後成因及曾經重大創傷，有效強化輔導人員的專業職能。

參加課程的少輔會王督導說，感謝任課講師精闢的講解，讓自己掌握有效的反毒宣講方法，同時體驗了活潑有趣的反毒教學工具，透過互動遊戲可以輕鬆感受毒品的陷阱與危害，同時打包更多反毒技巧與知識，覺得收穫很多，相信未來在輔導涉毒少年會有更多的幫助。

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