青峰（右）的新專輯結合狼人殺，變「妖殺」。(左起婁峻碩、雨婷、陳零九、艾莉兒、青峰)。（八大提供）

龔言脩（上排左起）、楊士弘、柯朋宇、陳零九、婁峻碩、青峰、黃偉晉、賴晏駒、邱鋒澤。（八大提供）

創作才子吳青峰為新專輯《馬拉美的星期二》多了新身份，以提案人角色，將新歌中的每首歌名和八大綜合台《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」結合，推出「凹嗚狼人殺-特別企劃」。私下也會玩狼人殺的青峰，一見到狼人殺偶像難掩緊張心情，甚至還調查自己是不是《娛樂百分百》來賓中年紀最大的，他笑說：「我光站在這都覺得恐怖，錄影前一天我還問節目組是否可以跟我視訊一下順流程，因為真的有點緊繃。」

「凹嗚狼人殺-特別企劃」將於27、28日一連兩天登場，青峰將新專輯中12首曲目裡的角色與狼人殺角色相呼應，狼隊順勢更名稱妖隊，甚至自創變成「妖殺」。節目錄影現場，賴彥駒、紀卜心不約而同直指黃偉晉「看完牌後妖氣大爆發」，替節目增添不少「笑」果。

賴晏駒看到全新角色名稱後，靈機一動，提議：「大家喜歡這個名稱版本的話，歡迎青峰可以推出卡牌，直接做副業！」青峰也開玩笑回應：「我明年不出專輯，就出卡牌！」青峰用他獨特嗓音擔任「法官」及發牌角色，他坦言：「我下去玩的話可能會一直重來，還不如叫我帶狼的頭套發牌，我還願意。」

參與「凹嗚狼人殺-特別企劃」錄製，青峰苦笑說，整場下來用腦過度，「我的CPU已經燒掉了，還是好好唱歌。」被問到狼人殺偶像哪幾種玩法最吸引他時，他分享，身邊的朋友表示如果想看鬼變玩法會喜歡看陳零九、邱鋒澤玩，喜歡看發瘋的，則會喜歡偉晉的玩法。青峰意猶未盡表示：「我願意每次都來當『凹嗚狼人殺』的法官，我的新專輯《馬拉美的星期二》是指法國詩人馬拉美習慣於星期二邀請幾位創作者好友到家中聚會，那我也可以變成每個星期二都來《娛樂百分百》，變成青峰的星期二！」