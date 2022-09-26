民進黨台東市長參選人洪宗楷今日提出首波政見，要將台東市立湧泉公園重新整修，恢復為天然樣貌，並結合海濱公園打造為國際級的都會公園，前台東市長賴坤成也前來力挺，象徵「經驗傳承，超越過去」的競選主軸。國民黨市長參選人陳銘風表示，湧泉公園的改造也在他的12項施政新亮點中，未來會向台東市民做完整報告。

被當地人稱為「普魯」的台東市湧泉運動公園可與魚蝦共游，是許多鄉親夏日消暑戲水的好地方，洪宗楷以「海濱公園＋湧泉公園」都市之森計畫為主題，發表首波政見時表示，湧泉公園因地下水水位下降，及當初工程設計不當，使用率偏低，未來將重新整修，恢復為天然湧泉樣貌，並結合海濱公園，打造結合藝術、生態、環境美學，全新的「都市之森」。

洪宗楷說明，都市之森包括提供親子安全戲水的「兒童親水遊戲場」、結合生態及遊憩功能的「海洋溼地公園」、讓遊客一覽美麗海景的「海上觀景平台」、提供遊客拍照、打卡的「主題式打卡熱點」，並運用在地天然地形與植栽，設計防風林道抑制風沙，打造兼具環保、綠化的城市風廊。

國民黨台東市長參選人陳銘風則指出，湧泉公園是他長期關心的議題，因為本身有工程師背景，會用務實態度重新探勘水位變化，以正確的生態工法，重新打造符合台東市民需求的生態湧泉公園，找回大家記憶裡跟魚蝦共游的有趣時光，他強調，湧泉公園跟海濱公園都是12亮點計畫其中的一部分，未來都會一一跟台東市民做完整的報告。