台中市議會26日進行市政總質詢，民進黨議員細數過去3年多施政，指包括海洋生態館、大安媽祖園區及捷運藍線等重大建設都沒進展，且綠美圖、中台灣電影中心等工程延宕，批市長盧秀燕施政不利、應道歉。盧表示，她推動完工的建設很多，不好的確實要檢討，但做得好的部分也希望議員肯定。

民進黨議員楊典忠、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢指出，梧棲社宅才開放民眾入住半年，就出現下雨天淹水情況，且原定8月要營運的托嬰中心都還未施工；完不了工的建設，對於接任者來說都是爛攤子，他近幾年每年督促市府儘速建設，但眼見任期將屆，盧秀燕的「守護台中」卻是讓台中空轉4年。

楊典忠接著細數其他海線重大建設，他說，盧秀燕就任時到清水海生館簽約，當時允諾今年要營運，到現在已6次流標、工期延宕；大安媽祖園區講了4年，海線居民還沒看到完整的園區；另捷運綠線、機場捷運至今都未完成中央審查，重大建設延宕，市長應向海線居民道歉。

陳淑華則說，許多市民都看不到盧秀燕施政4年的具體政績，根本是乏善可陳，盧市府預算多達8700億元，卻有許多建設延宕，像是綠美圖原本預定今年完成，現在卻說要延到2025年才能啟用；會展中心經費從58億追加到75億、現在說要88億，預算追加再追加，卻還沒看到影；另巨蛋無法決標、水湳轉運中心才剛剛動工，在在顯示市府施政很有問題。

市府表示，盧秀燕就任後推動的綠美圖、會展中心，主體工程分別預計在今年、明年完工，至於巨蛋也計畫在今年底動工；水湳轉運中心已動工，豐原轉運中心也已在今年啟用，另台灣智慧營運塔則改以BOT方式辦理、市府無須投入營建成本。

至於海線建設，市府強調，大安媽祖園區過去陷入有基座無媽祖的困境，經市府積極爭取，已獲得民間捐贈；海洋生態館是民眾期待許久的建設，預計明年開幕營運，市府透過標案管理系統落實管考，針對進度落後的標案提出預警與積極作為，像清水衛生所的工程進度已超前3％。