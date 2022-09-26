整合金融資源，支持淨零轉型，金管會今日發布「綠色金融行動方案3.0」，以揭露碳排帶動產業減碳、推動永續經濟活動認定指引；藉由強化金融機構的角色、對投融資部位的盤查、對風險與商機的評估，及策略規劃，驅動企業低碳轉型、揭露氣候相關資訊，帶動我國轉型至低碳或零碳經濟。

專家解釋，綠色金融行動方案3.0以各項制度、人才的建立，迫使市場資金必須精準投放到永續、減碳工程，企業漂綠（Greenwash）更難，相關成本也可能增加。

金管會解釋，方案1.0是鼓勵金融機構對綠能產業的投融資，方案2.0目的在引導金融機構支援綠色及永續發展產業，強化資訊揭露、人才培育及風險管理。「綠色金融行動方案3.0」更為積極，目的在凝聚金融業共識，提出及發展金融業共通需要的指引、資料，推動金融業瞭解自身及投融資部位的溫室氣體排放情形，促進金融業主動因應及掌握氣候相關風險與商機，持續推動金融業支持永續發展並導引企業減碳。

內容涵蓋五大推動重點，包括推動金融機構碳盤查及氣候風險管理、發展永續經濟活動認定指引、促進ESG及氣候相關資訊整合、強化永續金融專業訓練，以及協力合作凝聚淨零共識，藉由資金導引、深化我國永續發展，並邁向淨零轉型的目標。

金管會指出，核心策略為協力合作深化永續發展及達成淨零目標；揭露碳排資訊，從投融資推動整體產業減碳；整合資料及數據以強化氣候韌性與因應風險之能力。五大推動面向為：

1.佈局(Deployment)：推動金融機構瞭解其自身及投融資組合的碳排放情形、規劃中長程減碳目標及策略，並評估及辨識氣候變遷對個別金融業者及整體市場可能帶來的影響，以擬訂策略及早因應氣候相關風險，計有5項具體措施。

2.資金(Funding)：持續發展「永續經濟活動認定指引」，鼓勵企業據以擬訂轉型計畫，及鼓勵金融業納入投融資決策參考，並持續將資金投入綠色及永續發展領域，促進我國綠色及永續經濟活動與市場的發展，計有7項具體措施。

3.資料(Data)：透過整合及優化我國氣候變遷及ESG相關資訊與數據，以利金融機構分析運用，並讓企業、利害關係人及投資人等瞭解我國永續金融進展，推動各界對永續金融的重視與實踐，計有6項具體措施。

4.培力(Empowerment)：推動金融機構強化訓練及培育永續金融人才，以將永續金融的理念由上而下深植於金融機構的組織與文化，並擴及至投融資對象，以影響整體產業及社會，加速我國淨零轉型的進程，計有3項具體措施。

5.生態系(Ecosystem)：推動金融機構間的合作、促進金融機構積極審視氣候變遷及ESG相關風險，及研析國際作法、推動金融科技在綠色金融的創新應用，凝聚金融機構的共識並提高誘因，以大帶小擴大並深化永續金融的影響層面，以進一步完善永續金融生態系。