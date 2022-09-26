女星廖家儀是1995年環球小姐冠軍，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑便淡出螢光幕，直到最近復出拍八點檔，暫時住在台灣。7月才出車禍的她，今（26日）上午在高速公路時又被撞，忍不住驚呼：「台灣車真的好多！」

廖家儀26日上午在臉書PO車禍照，哀號：「又～被追撞，幸好小塞車，高速公路有驚無險，只是⋯⋯第一滴血公益捐血記者會，我會遲到了，真的抱歉」，而她因有繫好安全帶，身上沒有大礙，只是受到驚嚇，覺得台灣車子真的很多，呼籲大家開車要小心、安全帶很重要。

事實上，廖家儀7月底搭朋友的車返家時，等紅綠燈時被後方車輛大力推撞，衝擊力大到對方的車頭全毀，所幸廖家儀有繫好安全帶，只有額頭和腳脛骨紅腫，她事後餘悸猶存的還原車禍當下，頭很用力地撞擊前方的座位，腦袋瞬間一片空白，後來被救護人員緊急送醫，做了全身斷層掃描並向劇組請假觀察3天。

車禍過快2個月，廖家儀發現後腦勺突然浮腫起一條筋，不清楚跟天氣太熱還是車禍有關，便到醫院照X光檢查，醫師告訴她沒有出血、暫無大礙，只要持續觀察兩三天，腫脹若沒有消退就要做全身的核磁共振檢查，目前已經回家休息，接著表示：「從車禍到現在也沒好好睡過一天，醫生也很貼心的開了助眠劑，希望今天可以好好睡就消腫了」。